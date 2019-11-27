Глава антидопингового агентства США потребовал полностью отстранить российских спортсменов от Олимпиады

Глава антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт призвал ввести «полное ограничение» на участие российских спортсменов в Олимпиаде 2020 года в Токио. В опубликованном заявлении агентства говорится, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) должно более жестко и решительно отреагировать на нарушения.

"WADA должно поступить жестче и наложить все ограничения на участие российских спортсменов в Олимпийских играх, которые разрешены правилами»,— говорится в сообщении. Господин Тайгарт также выразил сожаление, что из-за «мошенничества в государственной и спортивной системах» страдают спортсмены. Он назвал рекомендацию Комитета по соответствию (CRC) неадекватной.

Напомним, CRC предлагает исполкому WADA, который будет рассматривать «российский вопрос» 9 декабря, разрешить российским спортсменам выступать исключительно под нейтральным флагом не только на Олимпиаде в Токио будущим летом, но и на всех крупнейших соревнованиях в ближайшие четыре года.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «WADA, братцы, WADA».