Главные анонсы 27 ноября

В Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин примет участие в открытии платной автодороги М11 «Москва—Санкт-Петербург» и проведет совещание по вопросу о влиянии М11 на социально-экономическое развитие российских регионов. О стоимости проезда по дороге

В Бишкеке состоится совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ с участием главы МИД России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.

Солнцевский районный суд Москвы проведет предварительные слушания по уголовному делу о поставках кокаина из Аргентины в Россию и европейские страны. Процесс пройдет с участием присяжных, о чем ходатайствовали все четверо обвиняемых. Никто из фигурантов вины не признает, а их защита требует изменения им меры пресечения. Подробнее

Тверской районный суд Москвы рассмотрит по существу дело в отношении фигуранта «московского дела» Саммариддина Раджабова. Его обвиняют в том, что он бросил пластиковую бутылку в полицейских во время несанкционированной акции 27 июля. В октябре Следственный комитет предъявил господину Раджабову обвинения в новой редакции, изменив «применение» насилия в отношении представителя власти на «угрозу применения» силы к полицейскому. Подробнее

В Швеции Апелляционный суд округа Свеа примет первое решение по апелляции «Газпрома» на вердикт Стокгольмского арбитража в споре с «Нафтогазом» о транзите газа. Накануне украинская компания, как и ожидалось, отклонил требования российской урегулировать все судебные споры для заключения нового контракта на транзит. Вместе с тем «Нафтогаз» допустил возможность некоторых уступок. Подробнее

В Великобритании пройдет V Российско-британский бизнес-форум. Его основной темой станет цифровая инфраструктура и индустрия.

В Москве пройдет аукцион по продаже контрольного пакета ПАО «Трансконтейнер». За него будут бороться группа «Дело» Сергея Шишкарева, «Енисей Капитал» Александра Абрамова и Романа Абрамовича и Первая грузовая компания Владимира Лисина. По мнению экспертов, шансы у «Енисей Капитала» выше, чем у прочих. Подробнее

В Санкт-Петербурге пройдет матч группового этапа Лиги чемпионов UEFA «Зенит»—«Лион». Встреча начнется в 20:55. Трансляцию будет вести телеканал «Матч ТВ». Накануне «Локомотив» проиграл «Байеру» и вылетел из Лиги чемпионов.