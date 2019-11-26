«Локомотив» проиграл «Байеру» и потерял шансы на выход в play-off Лиги чемпионов

Футболисты российского «Локомотива» проиграли немецкому «Байеру» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов UEFA и потерял шансы на выход в весеннюю стадию еврокубков. Прошедшая в Москве встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голы забили: Рифат Жемалетдинов (11, автогол), Свен Бендер (54).

После пяти матчей группового этапа «Локомотив» идет на последнем месте в своей группе. 11 декабря «Локомотив» в заключительном матче группового этапа сыграет в Мадриде с «Атлетико».