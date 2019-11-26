«Трансконтейнер» ждет покупателей

За контрольный пакет «Трансконтейнера» 27 ноября будут бороться группа «Дело» Сергея Шишкарева, «Енисей Капитал» Александра Абрамова и Романа Абрамовича и Первая грузовая компания Владимира Лисина. По мнению экспертов, шансы у «Енисей Капитала» выше, чем у прочих. Однако объективно важно не то, кто купит «Трансконтейнер», а какая цена сформируется по итогам торгов: если она недостаточно удалится от стартовой, это будет полным провалом и организаторов, и правительства, установившего критерии для участия.

27 ноября должен состояться один из крупнейших приватизационных аукционов последних лет — продажа 50% плюс 2 акций «Трансконтейнера», принадлежащих ОАО РЖД. Торги стартуют с 36,16 млрд руб., шаги — первый 141 млн руб., далее по 200 млн руб. Организатор торгов «ВТБ Капитал» объявил, что к ним допущено три претендента: ООО «Дело-Центр» (входит в группу «Дело» Сергея Шишкарева), ООО «Енисей Капитал», подконтрольное структурам Александра Абрамова и Романа Абрамовича и уже владеющее 24,74% акций «Трансконтейнера», и Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина.

До недавних пор безусловным фаворитом в негласном отраслевом тотализаторе был «Енисей Капитал». Сейчас, по расспросам “Ъ”, его шансы участники рынка также оценивают как наиболее высокие, но считают серьезным кандидатом на победу и ПГК.

Основной актив собственников холдинга — Evraz — не генерирует видимой синергии с «Трансконтейнером», однако в «Енисей Капитале» ожидают синергии с портовыми активами и другими проектами. Структуры, связанные с участниками «Енисей Капитала», в 2016 году купили контрольный пакет Архангельского порта, а в 2017 году — Находкинский порт. Также, по данным “Ъ”, близка к «Енисей Капиталу» и группа Freight Village Ru, управляющая терминалами в Калужской области и парком платформ.

В случае покупки контрольного пакета «Трансконтейнера» «Енисей Капитал» станет собственником практически 100% компании. Формально владельцем 24,84% компании является ВТБ. Но, сообщалось в отчете «Эксперт РА», в четвертом квартале 2018 года компания заключила с ВТБ поставочный форвард на этот пакет акций, по которому банк передаст его ей через год. Исполнить контракт «Енисей Капитал» планирует с помощью кредита, сообщалось в документе, который возьмет под залог приобретаемой доли и уже имеющегося пакета.

У группы «Дело», как объяснял Сергей Шишкарев, «есть все компетенции на рынке железнодорожных перевозок, присутствие в трех бассейнах, способность и желание выступить единым интерфейсом транспортных услуг по Севморпути, по северо-западному и южному направлениям, а также по всей территории РФ».

В структуру группы входят, в частности, контейнерный терминал НУТЭП, а также оператор «Рускон» с 900 фитинговых платформ и 90 автоконтейнеровозов.

В управлении ПГК уже более 111 тыс. вагонов, у структур Владимира Лисина также есть судоходный бизнес и стивидорный дивизион, включающий в себя пять терминалов в Балтийском и Азово-Черноморском бассейнах. Изначально UCL Holding собирался идти на аукцион в партнерстве с международным морским контейнерным оператором Mediterranean Shipping Company, но правительство запретило участникам аукциона привлекать контейнерные линии как партнеров.

Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров полагает, что наиболее вероятными покупателями будут «действующие акционеры». Однако он отмечает, что откровенно слабых или неквалифицированных претендентов нет и для рынка важнее, не кто именно купит, а по какой цене. Она, по мнению господина Бурмистрова, должна отражать тот факт, что с момента оценки и конъюнктура, и положение компании существенно улучшились. И если цена не поднимется выше стартовой планки, вероятность чего эксперт, впрочем, считает минимальной, это будет означать катастрофический провал как организаторов торгов, так и правительства при определении критериев отбора участников и стартовой цены.

Наталья Скорлыгина, Анастасия Веденеева