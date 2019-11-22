Расследование аварии под Северодвинском не будет публичным

Расследование обстоятельств аварии под Северодвинском, где погибли пятеро сотрудников федерального ядерного центра, носит исключительно секретный характер, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Накануне президент Владимир Путин заявил, что погибшие работали над техническими разработками, «не имеющими мировых аналогов».

«Речь идет об испытании новых систем вооружения, вчера об этом говорил президент, и поэтому, конечно, расследования, которые могут осуществляться и осуществляются в этой связи, они никоим образом не могут быть публичными»,— сказал господин Песков. По словам пресс-секретаря президента, «они носят исключительно закрытый, секретный характер».

Напомним, 8 августа произошел взрыв на полигоне под Северодвинском, в результате которого погибли пятеро сотрудников Российского федерального ядерного центра — Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики. Позже примерно в 40 км от места ЧП было зафиксировано непродолжительное повышение радиационного фона в 16 раз. В Росгидромете это связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов. Президент РФ позднее заявил, что никаких угроз из-за взрыва под Северодвинском нет.

Газета The New York Times писала, что взрыв мог случиться при испытаниях прототипа крылатой ракеты с ядерной двигательной установкой «Буревестник». Так считает и президент США Дональд Трамп.

Подробнее об обстоятельствах трагедии, читайте в материале “Ъ”.

О повышении радиационного фона в Северодвинске читайте в материале “Ъ” «Воздействие радиации объявили ничтожным».