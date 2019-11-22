Кремль указал на просчеты в новых правилах медосмотра водителей

Министерство здравоохранения не согласовывало с Кремлем новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он добавил, что Минздрав, готовя новый закон, «не просчитал все нюансы».

«Сами эти меры, они не согласовывались с администрацией президента, они не должны согласовываться, но справедливости ради нужно заметить, что, по всей видимости, не все было просчитано»,— сказал пресс-секретарь. Он добавил, что, в частности, не была просчитана высокая стоимость анализов. Господин Песков отметил, что большинство оборудования и расходников, которые проводили бы этот анализ, могут быть только импортными.

На уточняющий вопрос о том, будут ли доработаны правила по нормам выявления хронического алкоголизма, господин Песков ответил, что об этом нужно спрашивать министерство. «Минздрав внесет необходимые корректировки, здесь не должно быть сомнений»,— сказал он.

Кроме того, пресс-секретарь заявил о некорректности вопроса об увольнениях или других наказаниях для руководства Минздрава в связи с новыми правилами. «Это не реформы, здесь за рабочий процесс не надо никого наказывать... Происходит корректировка, поэтому вопрос по-прежнему не понимаю и считаю его некорректным»,— заявил господин Песков.

Ранее Генпрокуратура РФ заявила, что Минздрав ошибся, когда решил ввести новые правила.По информации ведомства, ГИБДД не обладает полной информацией о состоящих на учете людях с алкоголизмом и наркоманией.

Напомним, как писал “Ъ”, водители должны были с 22 ноября проходить два новых обязательных теста: на наркотики и алкоголизм. Из-за нововведений люди по всей стране выстроились в очереди, чтобы успеть пройти комиссию по старым правилам. Президент России Владимир Путин назвал «чушью» новые правила медосмотра. После критики президента министр здравоохранения Вероника Скворцова решила отложить введение новых правил до 1 июля 2020 года.

Вчера вечером директор Национального научного центра наркологии (филиал Центра психиатрии и наркологии имени Сербского) Татьяна Клименко написала заявление об уходе по собственному желанию. Причину своего решения госпожа Клименко не назвала, однако именно она дала положительное заключение на новые правила медосмотра для водителей (однако позже, по словам ее коллег, изменила свою точку зрения). Сегодня она сообщила изданию «Подъем» о своем повышении до должности заместителя генерального директора головного учреждения.

Как россияне выстроились в очереди за медицинскими справками — в материале “Ъ FM” «Водители торопятся за старыми медсправками».

Подробнее о решении отложить новые правила — в материале “Ъ” «Минздраву выдали справку свыше».