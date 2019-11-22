Генпрокуратура назвала ошибкой Минздрава новые правила медосмотра водителей

Министерство здравоохранения ошиблось, когда решило ввести новые правила прохождения медкомиссии для получения водительских прав, заявил первый заместитель генпрокурора Александр Буксман. По его словам, ГИБДД не обладает полной информацией о состоящих на учете людях с алкоголизмом и наркоманией.

«Данные о состоящих на учете алкоголиках и наркоманах не передаются в МВД, и они не знают, что лицо, претендующее на получение водительского удостоверения, состоит на учете. И мы об этом информировали в свое время и Минздрав, и МВД, и правительство, чтобы эту проблему решить комплексно и раз и навсегда»,— заявил господин Буксман журналистам (цитата по «Интерфаксу»). По его словам, Минздрав решил этот вопрос введением новых правил, но «совершил ошибку, которая будет исправлена».

«Мы ею (этой историей.— “Ъ”) занимаемся с той точки зрения, что водительские права нередко выдаются лицам, которые состоят на учете в качестве алкоголиков и наркоманов. В общей сложности... по стране... лишены права вождения около 80 тыс. человек»,— добавил первый замгенпрокурора.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Минздрав не согласовывал с Кремлем новые меры. Он отметил, что министерство, готовя новый приказ, «не просчитало все нюансы».

Напомним, как писал “Ъ”, при прохождении медкомиссии водители должны были с 22 ноября проходить два новых обязательных теста: на наркотики и алкоголизм. Из-за нововведений люди по всей стране выстроились в очереди, чтобы успеть пройти комиссию по старым правилам.

Президент России Владимир Путин назвал «чушью» новые правила медосмотра. После критики президента министр здравоохранения Вероника Скворцова решила отложить введение новых правил до 1 июля 2020 года.

Вчера вечером директор Национального научного центра наркологии (филиал Центра психиатрии и наркологии имени Сербского) Татьяна Клименко написала заявление об уходе по собственному желанию. Причину своего решения госпожа Клименко не назвала, однако именно она дала положительное заключение на новые правила медосмотра для водителей (однако позже, по словам ее коллег, изменила свою точку зрения). Сегодня она сообщила изданию «Подъем» о своем повышении до должности заместителя генерального директора головного учреждения. «Я не ухожу. Это повышение»,— сказала госпожа Клименко.

Как россияне выстроились в очереди за медицинскими справками — в материале “Ъ FM” «Водители торопятся за старыми медсправками».

Подробнее о решении отложить новые правила — в материале “Ъ” «Минздраву выдали справку свыше».