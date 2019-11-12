МИД Украины: в предложении Назарбаева о встрече Путина и Зеленского нет конкретики

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко прокомментировал слова бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который предложил организовать встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, в этой идее не было никакой конкретики.

По словам господина Назарбаев, он озвучил свое предложение в беседе с Владимиром Зеленским, и тот якобы уже согласился встретиться с российским президентом в Казахстане.

«Я был на встрече с Нурсултаном Назарбаевым, когда это обсуждалось, мы встречались в Японии. Действительно, Назарбаев предложил стать посредником для такой встречи, но это, скорее, было обсуждение, что "я могу помочь встретиться", "как вы к этому относитесь?»,— сказал господин Пристайко ВВС.

Украинский министр также заявил, что Владимиру Зеленскому «безусловно надо встречаться с Путиным, потому что мы не можем без встречи сдвинуть («нормандский».—“Ъ”) процесс с места». Однако такая встреча не будет заменой другим форматам диалога.

В Кремле ранее заявили, что Владимир Путин не против встречи с Владимиром Зеленским, однако к ней нужно тщательно подготовиться — «встреча ради встречи» не принесет хороших результатов.

Напомним, президенты Владимир Путин и Владимир Зеленский провели уже несколько телефонных разговоров — в июле, августе и сентябре. Господин Зеленский говорил, что хотел бы лично встретиться с Владимиром Путиным, но, по его словам, пока их встреча возможна только в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция и Германия). Одним из условий проведения этого саммита было разведение сил в Донбассе. Накануне завершилось разведение сил на последнем пилотном участке — в районе поселка Петровское. Киев заявил, что больше нет никаких препятствий для проведения саммита.

О том, по какому пути пойдет урегулирование конфликта в Донбассе, читайте в материале “Ъ” «Донецкий гамбит».