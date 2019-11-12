Украина заявила о снятии всех «препятствий» для саммита в «нормандском формате»

Во время заседания трехсторонней контактной группы были сняты все «препятствия», которые не давали провести встречу в «нормандском формате» (саммит с участием России, Украины, Германии и Франции), сообщила пресс-секретарь представителя Киева на переговорах Дарья Олифер.

«Сегодня на заседании трехсторонней контактной группы были сняты все препятствия на пути к встрече в "нормандском формате" на высшем уровне - разведение сил и средств в районе населенных пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении»,— написала госпожа Олифер в Facebook.

По ее словам, саммит в «нормандском формате» ускорит решение тех вопросов, которые нужны для урегулирования ситуации в Донбассе.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конкретная дата саммита не определена. Он уточнил, что помощники лидеров стран—участниц «нормандского формата» ведут подготовительную работу

«Ведется также работа, которая не афишируется по линии помощников президентов четырех стран, которые также занимаются подготовкой возможных решений и согласованных пониманий по итогам такой возможной встречи»,— сказал господин Песков.

Напомним, условием для проведения переговоров «нормандской четверки» было разведение сил в Донбассе. Накануне завершилось разведение сил на последнем пилотном участке — в районе поселка Петровское Донецкой области.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Развод в Петровском завершают стрельбой».