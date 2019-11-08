Главные новости к утру 8 ноября

Минюст России не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по отмене правовых актов советских времен, сообщили «Ведомости». Ведомство отметило, что пересмотреть советские нормы оказалось «непросто», а трети правительственных актов СССР в правовых базах просто нет. О поручении

Не набрав необходимого количества голосов, парламент Германии не принял закон, по которому российский газопровод «Северный поток-2» может быть защищен от усиленных правил обновленной газовой директивы. Накануне Украина призвала Германию не поддерживать новый закон. О ситуации вокруг газопровода

Крупнейшие нефтяные компании России намерены обратиться к президенту Владимиру Путину с жалобой на идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа (ПНГ), сообщило «РИА Новости». По мнению авторов, введение НДПИ на ПНГ уменьшит объемы рентабельной добычи нефти, в особенности трудноизвлекаемых запасов. Кроме того, законопроект окажет негативный эффект на всю отрасль. О законопроекте

Бывший мэр Нью-Йорка миллиардер Майкл Блумберг намерен баллотироваться в президенты США, сообщила газета The New York Times. Он может подать соответствующие документы на этой неделе.

Как стало известно “Ъ”, один из трех офицеров Росгвардии, привлеченных к дисциплинарной ответственности за самоубийство солдата срочной службы, добился через суд снятия с себя взыскания. Между тем выясняется, что срочник покончил с собой выстрелом из автомата в карауле, хотя вообще не был допущен к службе с оружием.

О предстоящих 8 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.