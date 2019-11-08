Главные анонсы 7 ноября

В Брюсселе пройдут трехсторонние переговоры по газу в формате Россия—ЕС—Украина. Контракт «Газпрома» и украинского «Нафтогаза» истекает 31 декабря. На переговорах в конце сентября Россия, Украина и ЕС согласились, что будущий транзит газа с 2020 года может быть организован по европейскому праву, если Киев успеет имплементировать его положения к 1 декабря. Подробнее

Симоновский районный суд Москвы рассмотрит иск Главного управления МВД РФ по городу Москве к оппозиционеру Алексею Навальному, сотрудникам Фонда борьбы с коррупцией, а также незарегистрированным кандидатам в Мосгордуму о взыскании ущерба, причиненного в результате проведения несогласованных массовых мероприятий. Об иске

Один из лидеров незарегистрированной Либертарианской партии России Михаил Светов даст показания в СКР как свидетель по делу о развратных действиях (ст. 135 УК РФ). По словам адвоката господина Светова, дело было возбуждено в связи с публикацией в Instagram, размещенной в 2012 году. В среду, 6 ноября у него прошел обыск, а сам господин Светов был доставлен в СКР для дачи показаний. Подробнее

Головинский суд в Москве рассмотрит иск Генеральной прокуратуры (ГП) РФ об обращении в доход государства имущества семьи полковника ФСБ Кирилла Черкалина на общую сумму более 6,3 млрд руб. Господин Черкалин обвиняется в получении взяток в особо крупном размере и в особо крупном мошенничестве (ч. 6 ст. 290 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). Ранее его адвокат сообщал, что господин Черкалин готов вернуть в казну около 6,1 млрд руб., поскольку получил их «из не предусмотренных законом источников». О ходе расследования