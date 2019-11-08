«Ведомости»: Минюст не успел пересмотреть советские правовые акты для их отмены

Министерство юстиции России не успевает к 15 ноября выполнить поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева по отмене правовых актов советских времен, сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на письмо ведомства правительству. По данным Минюста, трети правительственных актов СССР в правовых базах просто нет.

Основные тезисы письма изданию подтвердил человек, близкий к Минюсту, а также федеральный чиновник. В документе ведомство отметило, что пересмотреть советские нормы оказалось «непросто», поскольку акты проверяются вручную. Кроме того, данные об актуальности отдельных актов в правовых базах и государственно-правовом управлении президента различаются. Трети актов в правовых базах нет, а некоторые существуют в качестве ссылок в других документах, найти отдельно которые невозможно, отметил источник издания в Минюсте.

По словам чиновника, сейчас согласована отмена около 60% советских актов, но еще не все они обработаны. Минюст подготовит финальный вариант постановления не раньше 20 декабря. Собеседник издания отметил, что поручение о полной отмене советских норм до февраля 2020 будет выполнено в срок.

Белый дом назвал дату начала применения «регуляторной гильотины» — господин Медведев поручил в срок до середины ноября подготовить проект постановления правительства об отмене с 1 февраля 2020 года правовых актов СССР и РСФСР. Отменено будет более 20 тыс. актов, включая документы столетней давности,— только их перечень занял 1992 страницы. Впрочем, он еще может измениться: в течение месяца ведомства вправе предложить исключить какие-либо акты из списка или дополнить его.

Подробнее — в материале “Ъ” «Регуляторную гильотину приводят в действие».