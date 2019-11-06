Главные новости к утру 6 ноября

Главы нескольких ведомств США утверждают, что Россия, Иран и Китай попытаются вмешаться в американские президентские выборы в 2020 году. По их данным, сейчас воздействия на избирательную инфраструктуру не зафиксировано. О российском деле

Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах, включая «Яндекс», на уровне 49%, следует из позиции Российского союза промышленников и предпринимателей. Участники рынка надеются, что такой формат позволит хотя бы частично снизить риски потери инвестиционной привлекательности российских технологических компаний.

Условием для встречи президента США Дональда Трампа с властями Украины было расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, сообщил постпред США в ЕС Гордон Сондленд, давая показания в Конгрессе. Он заявил, что не знает, кто принял решение приостановить оказание помощи Украине. Об импичменте

Как стало известно “Ъ”, в предполагаемой оргпреступной группировке мошенников под руководством начальника банковского отдела управления «К» ФСБ РФ Кирилла Черкалина состояла женщина — гендиректор ООО «Бор-реконструкция» Елена Глазкова. В отличие от своих подельников-чекистов она успела скрыться и находится сейчас в международном розыске.

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