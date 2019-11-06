Главные анонсы 6 ноября

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин проинспектирует ход подготовки производства ракет «Ангара». Рабочая поездка в Омск продлится 6 и 7 ноября.

Тегеран приступит к очередному этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). В 2019 году Иран начал отказываться от обязательств по сделке: за два месяца было увеличено производство урана в 10 раз — с 450 г до 5 тыс. г в день. На четвертом этапе Иран подаст газ в 1044 центрифуги на ядерном объекте в Фордо. О требованиях Ирана к ЕС

Что нужно знать об иранской ядерной сделке Читать далее

В Афинах суд рассмотрит ходатайство об отмене предыдущих решений в отношении россиянина Александра Винника. Он был задержан в июле 2017 года. Сначала его экстрадиции добивались США и Россия, позднее к спору присоединилась Франция. Вашингтон обвиняет его в создании преступной группировки и отмывании $4 млрд. Генпрокуратура России направляла Греции два запроса: по делу о хищении 600 тыс. руб. и мошенничестве на 700 млн руб. Во Франции господина Винника обвняют в киберпреступлениях и отмывании как минимум €130 млн. О деле

В Киеве пройдет заседание по делу руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Господин Вышинский с июня 2018 года находился под арестом на Украине по обвинению в госизмене. Предполагалось, что он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Кирилл Вышинский вернулся в Россию в результате обмена задержанными и осужденными между странами. Об освобождении

Савеловский суд Москве рассмотрит по существу административный иск столичной активистки Алены Поповой к мэрии и МВД о признании незаконным работы системы распознавания лиц. Истец убеждена, что обработка изображений лиц граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных и право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции РФ). В Кремле считают, что технология распознавания лиц важна для борьбы с преступностью и, в частности, для предотвращения терактов. Об использовании системы распознавания лиц в Москве

Тверской суд рассмотрит по существу уголовное дело в отношении участника несогласованной акции 27 июля Эдуарда Малышевского. Господину Малышевскому грозит до пяти лет лишения свободы: он обвиняется в том, что во время задержания на акции протеста, «находясь в автозаке, выбил стекло» и причинил вред командиру 2-го оперативного полка ГУ МВД Москвы Дмитрию Астафьеву. О протестах в Москве и их последствиях

В Москве состоится матч Лиги чемпионов UEFA «Локомотив»—«Ювентус». Встреча пройдет на стадионе «РЖД-Арена».