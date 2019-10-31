Главные новости к утру 31 октября

Столичные власти заказали новую программу развития транспортного комплекса, ее разработает российский офис консалтинговой компании McKinsey. Речь идет о 2019–2023 годах и периоде до 2040 года. О ситуации с парковками

Президент России Владимир Путин затруднился спрогнозировать, справится ли президент Украины Владимир Зеленский с националистами в Донбассе, которые выступают против разведения сил. Господин Путин считает, что не вправе давать оценку действиям главы Украины. Подробнее

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон покидает пост в Белом доме. Это происходит накануне дачи им показаний в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа. О процедуре

Социальная сеть Twitter запрещает политическую рекламу на своей платформе. Она обосновывает это тем, что компании, представленные в социальных сетях, дают рекламодателям несправедливое преимущество.

“Ъ” стали известны подробности уголовного преследования бывших владельцев Промсвязьбанка Дмитрия и Алексея Ананьевых, заочно арестованных Басманным судом для международного розыска. По версии следствия, используя кипрский филиал банка, братья за пять дней под фиктивные сделки похитили 66,3 млрд руб., $575 млн и €24,4 млн, а еще за один день легализовали 39 млрд руб. и $169 млн.

О предстоящих 31 октября событиях — в анонсе “Ъ”.