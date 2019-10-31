Главные анонсы 31 октября

В Калининградской области президент России Владимир Путин проведет расширенное заседание президиума Государственного совета «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения». О состоянии отрасли в регионах

Мосгорсуд рассмотрит жалобу на решение Коптевского суда о взыскании 1,2 млн рублей с организаторов несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы по иску ГУП «Мосгортранс». Ответчиками по искам являются Алексей Навальный, Юлия Галямина, Иван Жданов, Владимир Милов, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Олег Степанов и Илья Яшин. Об иске

В Москве пройдут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова с генсеком ОБСЕ Томасом Гремингером. В ходе переговоров предполагается обсудить все сферы деятельности ОБСЕ — военно-политическую, экономико-экологическую и гуманитарную. Ожидается, что особое внимание будет уделено усилиям урганизации по содействию урегулированию региональных конфликтов, включая работу Контактной группы и Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине. Будет затронута ситуация на Балканах и в Центральной Азии.

В Москве откроется VIII Московская международная биеннале современного искусства. Интервью с куратором выставки — оперным режиссером Дмитрием Черняковым

В Бангкоке стартует 35-й саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Об отношениях России со странами ассоциации