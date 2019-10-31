СМИ узнали об уходе с поста советника Трампа по России

Специальный советник президента США по европейским и российским вопросам Тим Моррисон покидает пост в Белом доме, передает AP. Это происходит накануне его дачи показаний в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, сообщил высокопоставленный чиновник.

Он на условиях анонимности рассказал, что господин Моррисон «решил использовать другие возможности». По словам источника, Тим Моррисон обдумывал уход из администрации «некоторое время».

В Вашингтоне господина Моррисона считают сторонником жесткой линии в переговорах с партнерами — именно он был одним из инициаторов выхода США из Договора о ракетах средней и меньшей дальности. Назначение Тима Моррисона советником президента связывали с желанием администрации Дональда Трампа переформатировать отношения с Россией, сосредоточившись на сотрудничестве в области контроля над вооружениями. Господин Моррисон, несмотря на новую должность, сохранил пост в Совете по нацбезопасности.

О его назначении читайте в публикации “Ъ FM” «Тим Моррисон сформирует позицию США по России».