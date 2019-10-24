Transparency систематизировала британские схемы отмывания денег на $400 млрд

Британское отделение организации Transparency International провело масштабный анализ более 400 случаев коррупции и отмывания денег за последние 30 лет в 116 странах мира, в которых оказались замешаны сотни британских компаний — банков, юридических фирм и бухгалтерских контор. Через них прошло более £300 млрд ($412 млрд) подозрительного происхождения. Результаты исследования Transparency International представила в докладе «К вашим услугам».

В докладе собраны такие громкие расследования, как «русский ландромат» и «молдавская схема», скандал с Danske Bank, скандал с малайзийским суверенным фондом 1MDB, дело жены бывшего главы Международного банка Азербайджана Замиры Гаджиевой, а также многие другие.

Как отмечают авторы доклада, деньги сомнительного происхождения, пройдя сначала через подставные компании, а потом через британские банки и юридические фирмы, затем шли на покупку дорогой недвижимости или оплату дорогих услуг. Так, около 170 млн было потрачено на покупку семи частных самолетов, 7 млн — на покупку трех яхт, 5 млрд — на покупку 421 объекта жилой недвижимости и т. д. Комментируя собранные данные, авторы доклада подчеркивают необходимость реорганизации всей британской системы надзора за соблюдением законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, которая не справляется с возложенной на нее задачей.

Алена Миклашевская