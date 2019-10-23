Главные новости к утру 23 октября

Бывший член Олимпийского комитета России и экс-глава совета директоров госкомпании «Курорты Северного Кавказа» Ахмед Билалов был задержан в Санни-Айлс-Бич (США, штат Флорида). Он лишился кресла председателя совета директоров КСК и поста вице-президента ОКР после того, как президент Владимир Путин в ходе инспекции олимпийских строек в Сочи остался недоволен ходом строительства трамплинов в комплексе «Горная карусель» в рамках курорта «Горки Город». О деле

Футболисты итальянского «Ювентуса» победили российский «Локомотив» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Прошедшая в Турине встреча завершилась со счетом 2:1. Подробнее

ОАО РЖД детализировало проект будущей высокоскоростной магистрали, которая объединит Санкт-Петербург с Нижним Новгородом через Москву. Общая стоимость проекта составит 2,3 трлн руб. При этом как минимум 600 млрд руб. должен предоставить бюджет в виде капитальных грантов концессионеру и займа из ФНБ.

Следственный департамент МВД России отменил постановление о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, сообщил его адвокат Рустам Курмаев. Почему МВД решило отменить постановление, адвокат не уточнил. О деле

Центральный районный суд Симферополя отклонил жалобу на увольнение из отряда «Беркут» Росгвардии одной из немногих служивших в ней женщин — старшего сержанта полиции Ирины Харланчук. Чемпионка Украины по тайскому боксу была уволена в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Ее признали виновной в управлении автомобилем без прав и в отказе от медицинского освидетельствования на содержание алкоголя в крови.

О предстоящих 23 октября событиях — в анонсе “Ъ”.