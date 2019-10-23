Главные анонсы 23 октября

Госдума рассмотрит проект федерального бюджета в первом чтении. Бюджет на ближайшую трехлетку будет сверстан с незначительным профицитом, несмотря на ожидаемое снижение нефтяных котировок, однако в нем предусмотрено увеличение соцрасходов сразу по нескольким направлениям — в первую очередь на здравоохранение. Подробнее

В Сочи откроется первый саммит Россия—Африка. Запланированы встречи президента России Владимира Путина с египетским коллегой Абдель-Фаттахом ас-Сиси, президентом Намибии Хаге Гейнгобом, премьер-министром Эфиопии Абийем Ахмедом, президентом Центрально-Африканской Республики Фостен-Арканжем Туадерой, президентом Демократической Республики Конго Феликсом Чисекеди, президентом Уганды Йовери Кагутой Мусевени, президентом Нигерии Мухаммаду Бухари, президентом ЮАР Сирилом Рамапосой, председателем Суверенного совета Республики Судан Абдель Фаттахом аль-Бурханом.

Замоскворецкий районный суд Москвы рассмотрит иск бывшего футболиста сборной России Евгения Алдонина к Генпрокуратуре России, городской прокуратуре и МВД РФ о некачественном расследовании дела о мошенничестве в банке «Замоскворецкий». Напомним, господин Алдонин и другие футболисты национальной сборной потеряли в «Замоскворецком» десятки миллионов рублей, однако по единственному дошедшему пока до суда эпизоду хищений потерпевшими признаны не были и, соответственно, не получили права требовать компенсации. Подробнее

«Зенит» сыграет на выезде против «Лейпцига» в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Начало матча в 19:55 по московскому времени. Трансляцию ведет телеканал «Матч ТВ». О предстоящем матче