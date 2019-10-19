Главные новости к утру 19 октября

Владельца «Суммы» Магомедова исключили из правления РСПП. Основатель группы «Новый поток» Дмитрия Мазурова также исключен из правления. Оба бизнесмена являются фигурантами уголовных дел.

Президент США Дональд Трамп объявил, что выдвигает Дэна Бруйетта на пост министра энергетики. Ранее заявил, что действующий министр энергетики Рик Перри останется на своем посту до конца 2019 года

Артур Бетербиев победил Александра Гвоздика в бою за титул чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версиям WBC и IBF. Российский спортсмен одержал победу нокаутом в десятом раунде.

Завершено дело о гибели пятилетней девочки в ДТП в Подмосковье. Расследование велось более трех лет.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что формат G8 не подходит для решения мировых проблем. По его мнению, этим должна заниматься ООН.

Из-за прорыва дамбы в Красноярском крае погибли 10 человек. За медицинской помощью обратились 19 человек, судьба еще 15 неизвестна.

Члены конгресса США направили госсекретарю Майку Помпео письмо с требованием объяснить, почему украинский националистический батальон «Азов» не внесен в список иностранных террористических организаций. В письме они указали на связь батальона с Брентоном Таррантом, обвиняемым в убийстве 51 человека в мечетях Новой Зеландии в марте этого года.