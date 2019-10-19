Артур Бетербиев выбил второй пояс

Российский боксер Артур Бетербиев одержал победу в одном из самых значимых поединков года. В бою, проходившем в Филадельфии, он в десятом раунде нокаутировал украинца Александра Гвоздика, добавив к титулу чемпиона мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) по версии Международной боксерской федерации (IBF) принадлежавший его сопернику титул Всемирного боксерского совета (WBC). Очень искусный, очень высоко котировавшийся Гвоздик все-таки не справился с исключительной мощью и настойчивостью Бетербиева. Следующим соперником Артура Бетербиева станет китаец Мэн Фаньлун.

В этом бою двух до сих пор не знавших осечек чемпионов, двух по-разному, но одинаково щедро одаренных необходимыми для успехов в боксе талантами бойцов все, конечно, было покрытом туманом. То есть его стилистика представлениям о том, на что кто тут будет ставить, соответствовала полностью, но вот куда объединительный матч вырулит, предсказать было абсолютно невозможно.

Артур Бетербиев и Александр Гвоздик свои приоритеты обозначили сразу же. У Бетербиева это было, как обычно, давление, стремление заставить оппонента все время чувствовать, что не он сегодня в ринге хозяин. У Гвоздика — постоянное движение, поиск хитрых способов, уклоняясь от могучего тарана, самому наносить урон. И это было шикарное столкновение двух стихий, двух философий.

В начале боя казалось, что чуточку комфортнее в этой ситуации Бетербиеву. Нокдаун, подаренный ему в концовке первого раунда рефери Гэри Росато, был, правда, фейковым — Гвоздик упал после захвата. Однако во втором россиянин пару раз классно прошел своей правой через защиту украинца, вынудив того еще увеличить и без того огромное количество уклонов и перемещений.

Потом вроде бы Александр Гвоздик освоился. В промежутках между уклонами и отходами уже вовсю прорезались колючие, как шило, выстрелы с обеих рук. И был даже момент, когда привыкший загонять всех, кто выходит на него, к канатам Артур Бетербиев — чуть ли не впервые в профессиональной карьере — отдал центр ринга. Ненадолго, но все равно это было событие, наверняка вдохновившее тех, кто переживал за Гвоздика.

А еще их должен был вдохновить шестой раунд. В нем Бетербиев еще чуточку добавил в настойчивости, в остроте. Но Гвоздик вполне спокойно отреагировал на это и неплохо встречал соперника. А еще их должен был вдохновить восьмой раунд. Его украинец, вообще, провел замечательно. Две его атаки с попаданиями в голову могли навести на мысль или о какой-то значительной тактической победе, об окончательно разгаданных чужих замыслах, или просто о вовремя открывшемся втором дыхании, которое к россиянину пока не пришло.

А телеканал ESPN — он транслировал филадельфийский бой и вел свой счет — фиксировал в этот момент в нем равенство. Как и система CompuBox, говорившая, что число добравшихся до цели ударов у боксеров примерно одинаковое. Но при этом обозреватели ESPN тоже замечали, что прибавляет во второй половине скорее Гвоздик, что вектор немножко смещается в его сторону.

Они ошибались. В девятом раунде все изменилось. И перемены были жуткими для Александра Гвоздика. У Артура Бетербиева, как выяснилось, резервов сохранилось предостаточно, чтобы пробудить в себе фантастического «панчера», досрочно закончившего все 14 предыдущих профессиональных боев. Он пер на Гвоздика — и бил, бил, бил… Перед гонгом украинец уже выглядел жалко — согнувшись, клинчевал, вис на Бетербиеве. Он спасался, выживал.

В боксе бывает, что, перетерпев и такую трепку, матерые, классные бойцы воскресают. Но это был не тот случай. Артур Бетербиев, поймав ритм, дожимал Александра Гвоздика беспощадно, сериями тяжеленных ударов. Тот встал после первого нокдауна, кое-как встал после второго. Но после третьего Росато поединок остановил. А ESPN тем временем узнал счет официальных судейских карт. На момент остановки на всех лидировал Гвоздик, на двух — не с минимальным, а приличным перевесом. Ему надо было просто первым из тех, кто пересекался в ринге с Бетербиевым, продержаться до финального гонга.

Промоутер Артура Бетербиева Боб Арум сообщил, что следующим соперником российского боксера станет представитель Китая Мэн Фаньлун. Бой планируется провести в КНР, в начале 2020 года во время празднования китайского Нового года. Добавим, что владельцами двух других поясов Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в категории являются россияне — только что защитивший звание Дмитрий Бивол и проводящий 2 ноября поединок против мексиканской суперзвезды Сауля Альвареса Сергей Ковалев.

Алексей Доспехов