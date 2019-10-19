Как порядок рождения влияет на характер американцев

Существует мнение, что порядок рождения детей в семье во многом влияет на формирование их характера. С этим согласен каждый третий взрослый американец (31%), опрошенный компанией YouGov. В то время как противоположного мнения придерживается лишь каждый десятый респондент (11%). Всего в исследовании компании приняли участие 1,2 тыс. жителей США.

Опрос показал, что старшие братья и сестры (33%) чаще называют себя лидерами, в отличие от средних (26%) и младших (23%). То же касается и определения «умный»: таковыми называют себя 62% старших детей, 53% средних и 55% младших. Вдобавок первенцы в большинстве случаев считают себя интровертами. Между тем второй ребенок в семье чаще характеризует себя дисциплинированным (42%), уверенным в себе (37%) и общительным (30%). Дети, родившиеся в семье последними, больше определяют себя чуткими (44%), смешными (42%) и обаятельными (21%) людьми, в отличие от первенцев и средних детей.

Кроме этого каждый третий американец (33%) считает, что у их матери есть любимый ребенок. При этом 68% из них уверены, что это не они, а кто-либо из братьев или сестер. Лишь 30% респондентов думают, что именно они являются фаворитами своей мамы, притом 41% из них — мужчины, 22% — женщины.

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».