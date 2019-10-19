Как британцы будут экономить на отоплении этой зимой

Великобритании грозит самая холодная зима с 1963 года. По прогнозу синоптиков столбик термометра может опускаться до –14°C, хотя, как правило, в это время года на острове стоит плюсовая температура. В отсутствие центрального отопления британцам придется больше тратить денег на обогрев своих домов и квартир. Жители Великобритании ежегодно тратят на отопление более 1 тыс. фунтов стерлингов. Компания MoneySuperMarket в ходе опроса среди 2 тыс. респондентов выяснила, что 76% британцев намерены сократить свои регулярные расходы на отопление. Это на 29% больше, чем годом ранее. Каждый третий (38%) боится, что не сможет оплатить счета за энергию. 15% ожидают, что в отдельные дни зимы начнут мерзнуть, а 14% полагают, что холодная погода скажется на здоровье членов их семьи.

На вопрос, какие меры британцы готовы принять, чтобы как можно дольше не включать отопление, 69% заявили, что будут дома носить больше теплой одежды. Также среди популярных ответов: лежа на диване, станут укрываться теплым одеялом (49%), будут брать с собой в кровать грелку (26%) и начнут больше ходить по дому, чтобы согреться (14%). Чтобы была возможность заплатить за отопление, каждый четвертый британец (26%) даже готов экономить на еде, сократив походы по магазинам. 34% намерены меньше питаться вне дома, а 22% станут не так часто гулять с друзьями. 33% готовы выключать свет в пустых комнатах.

Интересно, что меньше всего готовы экономить респонденты старше 55 лет: треть британцев этой возрастной категории утверждают, что не готовы к подобным жертвам. Среди молодых людей в возрасте от 25 до 34 лет экономить намерены 83%. Больше всего готовы затянуть свои пояса жители Нориджа (84%), Лондона (81%) и Белфаста (81%).

Остальные несрочные, но любопытные сообщения уходящей недели читайте в материале “Ъ” «Другие новости».