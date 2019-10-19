Как в кино обстоит дело с гендерным вопросом

Мужчины по-прежнему больше представлены как в кадре, так и за кадром. Таков главный вывод исследования международной организации Plan International. В основу опроса легли 56 самых кассовых кинофильмов 2018 года, данные о сборах поступили из 20 стран мира. Предсказуемо большую часть выборки составила голливудская продукция (69%), на втором месте оказался индийский Болливуд (11%). 81% всей продукции — англоязычная, остальные фильмы на хинди и испанском.

Основные выводы исследования таковы: общее количество мужских ролей в исследованных фильмах превышает количество женских в два раза, мужчины-герои появляются на экране и произносят реплики в два раза чаще, чем женщины. При этом главные героини гораздо чаще показаны в откровенной одежде (30% против 7% мужчин), полуобнаженными (15% против 8%) или совсем голыми (2% против 0,5%). В кадре они чаще становятся объектом сексуального желания или домогательств. В тех фильмах, где герои играют глав государств (президентов, премьер-министров), мужчины показаны более эффективными и уважаемыми. В семье, наоборот, женские персонажи показаны более умными, хозяйственными и располагающими к себе.

При этом диспропорция между полами сохраняется и за кадром. Ни один из попавших в выборку фильмов не был снят режиссером-женщиной. Только в каждом четвертом фильме была по крайней мере одна женщина-продюсер, в каждом десятом — женщина-сценарист.

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