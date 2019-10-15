В Барселоне протестующие собрались у здания представительства правительства Испании

Протестующие вышли к зданию представительства испанского правительства в Барселоне, прямую трансляцию с места событий ведет телеканал 24 Horas. На записи видно, что протестующие разожгли огонь на дороге, перевернули мусорные баки, опрокинули заграждения.

Полиция пытается разогнать митингующих, между ними происходят жесткие столкновения. Catalunya Radio сообщает со ссылкой на данные полиции, в акции участвуют 40 тыс. человек.

Ранее протестующие заблокировали дорогу к аэропорту Эль-Прат, из-за чего было отменено около сотни рейсов. Люди были вынуждены добираться пешком.

Напомним, 1 октября 2017 года на референдуме за независимость Каталонии проголосовали 90,18% каталонцев, против — 7,83%. Явка составила 43,03% (2,87 млн человек). Власти Испании назвали референдум незаконным. Девять каталонских сепаратистов были приговорены к заключению на сроки от 9 до 13 лет тюрьмы. Еще трое были освобождены от тюремного заключения. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший в Бельгию, осудил решение испанского суда, назвав его безобразием и призвав народ «отреагировать, как никогда раньше». 10 ноября в Испании пройдут досрочные парламентские выборы.

О развитии ситуации в Каталонии читайте в материале “Ъ”.