В Пентагоне считают, что курды заключат соглашение с властями Сирии и Россией

Вашингтон предполагает, что курды пойдут на сотрудничество с сирийскими властями и Москвой, заявил глава Пентагона Марк Эспер. Накануне о возможной сделке сообщил CNN. По данным телеканала, курдский генерал потребовал от спецпредставителя США Уильяма Рубака остановить турецкую военную операцию либо разрешить обратиться за помощью к России, чтобы она обеспечила бесполетную зону над местом проведения боевых действий.

«За последние 24 часа мы узнали, что (турки.—“Ъ”), возможно, планируют расширить свое наступление дальше на юг, что изначально не планировалось, а также не запад. Мы также выяснили за последние 24 часа, что SDF («Сирийские демократические силы»,—“Ъ”) стремятся заключить сделку с сирийцами и русскими, чтобы провести контратаку на севере»,— сказал господин Эспер в интервью CBS News.

Напомним, Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в Сирии 9 октября. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ее цель — очистка приграничной сирийской территории от сил самообороны сирийских курдов («Отряды народной самообороны», YPG), которые Анкара считает ответвлением признанной в Турции террористической Рабочей партии Курдистана (PKK). При этом YPG входит в альянс «Сирийские демократические силы», который поддерживает США. По последним данным, турецкие военные уничтожили более 400 боевиков. Лига арабских государств призвала Турцию вывести войска из Сирии.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию на северо-востоке Сирии. Германия и Франция также решили приостановить экспорт оружия в Турцию. Президент США Дональд Трамп дал право Минфину ввести санкции против Анкары в случае необходимости.

О первых итогах турецкой военной операции читайте в материале “Ъ” «"Источник мира" топит обе стороны».