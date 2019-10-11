ВС Турции «уничтожили 399 террористов» с начала военной операции на севере Сирии

Вооруженные силы Турции «уничтожили 399 террористов» с начала военной операции «Источник мира» на севере Сирии, сообщило Минобороны страны. Ранее сообщалось об уничтожении 228 бойцов курдских формирований.

«В ходе операции «Источник мира» были уничтожены 399 террористов Рабочей партии Курдистана и “Сил народной самообороны”»,— говорится в коммюнике Минобороны Турции.

Кроме того, военные приняли меры для того, чтобы база США не пострадала из-за возможных обстрелов позиций курдов. По данным телеканала CNN, турецкая артиллерия нанесла удары по месту, которое находится недалеко от позиций военных США. Источники телеканала отметили, что снаряды упали «в нескольких сотнях метров» от базы. О жертвах или пострадавших американских военных не сообщается.

Операция началась в среду, 9 октября. Анкара считает курдов террористами. Те утверждают, что в ходе авиаударов Турции гибнут мирные граждане. За прошедшие сутки были ликвидированы девять боевиков, рассказали в Минобороны Турции. По данным ведомства, турецкие военные сумели освободить от террористов 11 деревень в поселении Эт-Телль-эль-Абьяд и городе Рас-эль-Айн.

МИД Турции ранее заявил, что причиной военной операции в Сирии стали поставки Вашингтоном оружия сирийским курдам. Анкара хочет занять сирийскую территорию от реки Евфрат до иракской границы, освободив ее от курдов. США пригрозили ввести против Турции санкции, если та начнет «этнические чистки» или допустит многочисленные жертвы среди мирного населения.

Подробнее об операции Турции в Сирии — в материале “Ъ” «“Источник мира” топит обе стороны».