На Октябрьской набережной демонтировали здание незаконного мебельного склада

Сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга в ходе очередного рейда по контролю за использованием находящихся в пользовании города земельных участков произвели принудительный демонтаж здания мебельного склада, самовольно размещенного на Октябрьской набережной в районе д. 104, корпус 40, лит. А, Е.

Как сообщили в ККИ, по факту незаконного использования участка пользователю — ООО «Космос-мебель» — еще в июне было выдано предписание освободить территорию, однако в установленные сроки этого сделано не было.

Также в ходе рейда сотрудники комитета приступили к освобождению самовольно занятых земельных участков на Бестужевской улице, дом 2, корп. 4, лит. А, Б, В, Д, Е, Ж (территория использовалась для сортировки мусора и строительных отходов и была застроена бытовками и металлическими контейнерами) и на проспекте Непокоренных, дом 63, литера К1, где без правоустанавливающих документов размещались элементы благоустройства.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в Петербурге за один день ликвидировали семь незаконных автостоянок.