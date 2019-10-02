В Петербурге за день ликвидировали семь незаконных автостоянок

Комитет по контролю за имуществом Санкт-Петербурга за день ликвидировал на территории города семь незаконных охраняемых автостоянок.

Как сообщили в пресс-службе комитета, стоянки располагались на участках без правоустанавливающих документов. У владельцев части из них закончился срок аренды земли, две размещались с нарушением границ арендуемых участков, а одна вообще была установлено самовольно.

На всех выявленных объектах были размещены уведомления о необходимости добровольного освобождения земельных участков, но в установленный срок они освобождены не были. В итоге были демонтированы автостоянки на проспекте Энтузиастов, на ул. Доблести, на улице Партизана Германа, в Станционном поселке, Октябрьской набережной.