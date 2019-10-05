Боевики напали на офис телеканала «Аль-Арабия» в Багдаде

Неизвестные вооруженные люди в масках ворвались в помещения бюро арабского телеканала «Аль-Арабия» в столице Ирака Багдаде. По данным телеканала, среди сотрудников есть пострадавшие, но их число не уточняется. Сообщается, что нападавших было около 10 человек. Они ворвались в офис, избили сотрудников, а затем разбили оборудование.

По данным корреспондента телеканала, ранее в офис поступали угрозы от неизвестных, что вынудило усилить охрану здания сотрудниками органов безопасности. Однако из-за демонстраций последних дней, усиление пришлось снять, поскольку силы правоохранительных органов были нужны для обеспечения порядка на улицах Багдада.

Напомним, антиправительственные митинги против коррупции, безработицы и ухудшающейся экономической ситуации проходят в Ираке. Накануне по протестующим открывали огонь. По данным СМИ, с начала протестов погибли 65 человек, сотни ранены. В числе погибших — двое полицейских.

Ранее для разгона митингующих полицейские применяли слезоточивый газ и боевые патроны. Был ограничен доступ к интернету на большей части Ирака, в Багдаде установлен круглосуточный комендантский час. Ранее сегодня комендантский час был отменен.