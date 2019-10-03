Путин предложил создать организацию по безопасности в Персидском заливе

Президент России Владимир Путин считает, что в зоне Персидского залива нужно создать организацию по безопасности и сотрудничеству. По его мнению, в организацию в качестве наблюдателей должны войти Россия, США, Китай.

«Мы предлагаем отложить в сторону накопившиеся предубеждения, взаимные претензии и фактически с чистого листа попытаться создать в этом регионе организацию по безопасности и сотрудничеству, в которую помимо стран залива на правах наблюдателей могли бы войти и Россия, Китай, Соединенные Штаты, ЕС, Индия, и другие заинтересованные государства»,— сказал господин Путин во время пленарного заседания международного клуба «Валдай» (цитата по «РИА Новости»).

Напомним, в июле Иран задержал британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находились три российских моряка. В конце сентября судно освободили.

Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе из-за случившегося инцидента. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США объявили о создании коалиции для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

3 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью газете «Аш-Шарк аль-Аусат», что ситуация в зоне Персидского залива стала взрывоопасной. По его мнению, во многом это произошло из-за действий США, которые вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) и продолжают своими действиями вести ситуацию к дальнейшей эскалации.

О выступлении Сергея Лаврова на «Валдае» читайте в материале “Ъ” «Проблески здравого смысла сквозь зубы».