Иран освободил британский танкер Stena Impero

Задержанный Ираном британский танкер Stena Impero начал движение из порта Бендер-Аббас в направлении международных вод, сообщает Reuters со ссылкой на иранскую организацию портов и судоходства. Судно задержали в середине июля. Корпус стражей исламской революции утверждал, что танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна.

