Иран освободил британский танкер Stena Impero

Задержанный Ираном британский танкер Stena Impero начал движение из порта Бендер-Аббас в направлении международных вод, сообщает Reuters со ссылкой на иранскую организацию портов и судоходства. Судно задержали в середине июля. Корпус стражей исламской революции утверждал, что танкер проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна.

Footage showing #British oil tanker Stena Impero starting to move from Bandar Abbas port of #Iran for international corridor of Persian Gulf on Friday morning. pic.twitter.com/3rIIQUZkwo — Abas Aslani (@AbasAslani) 27 сентября 2019 г.

Напомним, после задержания ее судна Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. А МИД России представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

23 сентября Иран завершил все необходимые юридические процедуры для освобождения танкера.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».