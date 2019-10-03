Лавров: возрастают риски крупномасштабного военного столкновения в зоне Персидского залива

Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что ситуация в зоне Персидского залива стала взрывоопасной во многом из-за действий США. Действия американских властей он назвал провокацией.

«Развитие событий в зоне Персидского залива подошло к опасной черте. Взрывоопасная ситуация в регионе — во многом следствие безответственной политики Вашингтона, который не только отказался соблюдать взятые на себя обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, одобренной резолюцией 2231 СБ ООН, но и своими провокационными действиями ведет дело к дальнейшей эскалации. В результате возрастают риски возникновения крупномасштабного военного столкновения»,— сказал господин Лавров в интервью газете «Аш-Шарк аль-Аусат», отвечая на вопрос о концепции России по обеспечению коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

Глава МИДа считает, что российские предложения запустят «ритмичный поэтапный процесс», в рамках которого будут учтены мнения всех участников. Это он называет ключевым отличием концепции. «Нельзя допустить, чтобы регион оказался втянут в разрушительное вооруженное противостояние, чреватое катастрофическими последствиями не только для стран Запада, но и для мира в целом»,— подчеркнул министр.

В 2015 году был утвержден Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Предполагалось снятие санкций против Ирана в обмен на ограничения по этой программе. В 2018 году США вышли из сделки и восстановили санкции против властей и компаний Ирана. Недавно США обвинили Иран в атаках на нефтяные объекты Саудовской Аравии. Страна эти обвинения отрицает.

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