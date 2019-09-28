«"Нам нечего терять, кроме своих цепей" — это основа бомжеобразной психологии»

28 сентября в возрасте 85 лет умер режиссер, худрук «Ленкома» Марк Захаров. Он был спикером рубрики «Прямая речь» в газете «Коммерсантъ», журналах «Власть» и «Деньги». Его ответы — в подборке “Ъ”.

17 февраля 1998 года. Журнал «Власть».

Может ли президент изменять жене? Политический скандал, разразившийся в Америке из-за либеральных взглядов президента на супружеские обязанности, заставил “Ъ” спросить читателей об их взглядах.

— Не в этом суть. Я считаю, что лидер государства должен быть счастливым человеком. У меня много знакомых среди государственных мужей, которые обрели счастье во втором браке. Конечно, для предвыборной кампании это опасно. Но при всей раскрепощенности нашей прессы консервативная ментальность и традиционализм у нас все-таки преобладают.

21 апреля 1998 года. Газета «Коммерсантъ»

Боитесь ли вы чеченского «возмездия»? День гибели президента Чечни Джохара Дудаева — 21 апреля — объявлен его сторонниками «днем национального возмездия». По словам известного полевого командира и лидера общенационального движения Чечни «Путь Джохара» Салмана Радуева, речь идет «об организации беспощадной мести России без срока давности». На фоне непрекращающихся терактов такие заявления выглядят весьма серьезно. Как к ним относятся наши читатели?

— Как бы нас ни пугали всякие радуевы, я их не боюсь. Чечня — это наказание божье для России. Господь создал чеченцев для того, чтобы Россия перед лицом такой опасности смогла мобилизовать свои духовные и материальные ресурсы. Ведь Бог посылает наказание, как бы предупреждая нас.

6 мая 1999 года. Газета «Коммерсантъ».

Какой праздник вы бы учредили?

— А я бы сначала отменил 8 марта. Это первобытно-азиатский праздник, проявление неофеодального наследия средних веков, когда пытались «сделать из женщины человека». Мне бы никогда не пришло в голову поздравлять с этим праздником, например, Маргарет Тэтчер. Сейчас так много стало веселых праздников, что можно сделать один грустный. Например, День поминовения уничтожения генетического фонда нации. Вспомним эмиграцию — 3 млн человек, потом высылка Лениным светил российской науки и культуры. Да и сегодня молодой человек с образованием, перспективной профессией и светлой головой мгновенно перекупается западными странами. Идет разрушение нации. А у нас все праздники.

14 марта 2000 года. Газета «Коммерсантъ»

У вас еще остались вопросы к Путину? Интервью Владимира Путина специальным корреспондентам “Ъ” (см. «Коммерсантъ» за 10 марта) вызвало, как ни странно, новые вопросы к интервьюируемому. На этой неделе в свет выходит книга тех же журналистов «От первого лица. Разговоры с Владимиром Путиным» (см. материал «Книга о Владимире Путине попала под статью»).

— Меня интересуют совсем не политические вещи, а вопросы частного характера. Например, как Путин собирается решить проблему меценатства и спонсорства в области культуры. Но по-моему, Владимир Владимирович намеренно не говорит сразу все. Но он показывает нам путь выхода из кризисной ситуации. Показывает свою энергию и дееспособность. И может быть, это важнее, чем ответы на все вопросы.

20 сентября 2000 года. Журнал «Деньги».

Кто у нас — средний класс?

— Любого мало-мальски прилично одетого человека можно причислить к среднему классу. Но кто сейчас признается, что он средний класс? Ведь в последнее время простой народ аж радуется, когда где-то пристрелят какого-нибудь предпринимателя. До прямых призывов уничтожать предпринимателей еще не дошло, но боюсь, что народ одобрительно относится к их отстрелу. Вот этот класс теперь и не высовывается.

21 августа 2001 года. Газета «Коммерсантъ».

Чем вам путч не праздник?

— Видимо, до сих пор нет единого мнения — каким должен быть ритуал в этот день. 19 августа 1991 года — это примечательный день российской истории, и его обязательно надо как-то отмечать. Но как? Наверное, депутаты должны оговорить этот день в законе, тогда народ и праздновать начнет. Например, я до сих пор помню исторический рывок Ельцина на танк. Может быть, это надо как-то увековечить? Кроме того, мне не хотелось, чтобы праздничные мероприятия проходили на Горбатом мосту — там уже другое биополе.

25 сентября 2001 года. Журнал «Власть».

Можно ли победить терроризм?

— Можно, но только при наличии трех составляющих — деньги, вооружение и желание. Надо хотеть уничтожить террористов во что бы то ни стало, не обращая внимания ни на кого. И эти три составляющие есть сейчас у США. Я надеюсь, что они смогут победить международный терроризм. Тогда, может быть, мы перестанем страдать от чеченского терроризма — американцы и до него доберутся.

13 ноября 2001 года. Газета «Коммерсантъ».

Россия достойна звания рыночной страны?

— А зачем нам чужие статусы? Мы живем в другой по сравнению с Европой и Америкой цивилизации. Россия отстает от стран Европы и Северной Америки на целое историческое поколение. Сейчас мы стараемся к ним приблизиться, но это не всегда получается. Хотя всякое сближение с Америкой и Европой России шло только на благо, это прекрасно доказали Петр I и Екатерина Великая. Дай бог, чтобы сейчас это сближение тоже принесло только благо.

19 сентября 2005 года. Журнал «Власть».

Что бы вы сказали в защиту коммунизма? Неделей ранее комиссия по политическим вопросам ПАСЕ обсуждала предложение осудить неонацизм и устроить Нюрнбергский процесс над коммунизмом.

— У меня нет аргументов в его защиту. «Нам нечего терять, кроме своих цепей» — это основа бомжеобразной психологии, которая отрицает культуру и искусство, про это еще Ленин говорил. Ну а если переименовывать коммунистические улицы и города, мы столкнемся с большими социальными трудностями.

27 апреля 2007 года. Журнал «Власть».

Что вам сделал Борис Ельцин?

— Он показал мне пример того, как нельзя опускать руки при неудачах. Когда Ельцина выгнали со всех постов, я позвонил ему. Мне нравился этот человек, и я наперекор обществу решил ему позвонить и пригласил на аншлаговый спектакль «Диктатура совести». После спектакля мы с Борисом Николаевичем и Юзом Алешковским выпили немного коньяка, поговорили. А на следующий день Борис Николаевич начал свою борьбу с теми, кто его пытался выкинуть из политики. Кстати, став президентом, он позвал меня в президентский совет.

30 июля 2007 года. Журнал «Власть».

Вы читали запрещенную литературу?

— Когда она была в моде, я ее не читал. Однажды Глеб Панфилов сказал, что мне, видимо, не доверяют, поэтому и не дают. Я был уязвлен и стал доставать Авторханова, «Вехи». А в начале 80-х мне подарили сборники Бердяева и Ахматовой. И их я должен был ввезти в СССР из-за границы. Решиться на такой подвиг мне помог Олег Ефремов, который в аэропорту ни на шаг от меня не отходил.

23 ноября 2009 года. Журнал «Власть».

Вас не тошнит от «Единой России»?

— В свое время Черномырдин сказал, что у нас любая большая партия похожа на КПСС, а когда история повторяется, то это уже фарс. Поэтому я очень надеюсь, что «Единая Россия» еще способна найти в себе силы на то, чтобы реформироваться.

31 января 2011 года. Журнал «Власть».

Не пора ли Кремль освободить? Неделей ранее бурно обсуждалось предложение депутата Владимира Мединского убрать тело Ленина от Кремля подальше. «Власть» решила развить тему и поставить вопрос о целесообразности пребывания в Кремле живой власти.

— Безусловно, Кремль пора освободить и оставить его как русскую средневековую крепость. А для президента в Кремле можно выделить небольшие апартаменты, чтобы поднимать российский штандарт, как в Праге. Но сегодня это слишком масштабная задача. Надо хотя бы захоронить Ленина и освободиться от мракобесного советского влияния.

2 декабря 2011 года. Газета «Коммерсантъ».

Ну что, проголосуем?

— Конечно. Нам вообще надо активнее голосовать, участвовать в различных референдумах. И мне жаль, что губернаторов и мэров не избирают. Я не считаю правильным не ходить на выборы только потому, что там нет графы «против всех» мне эта графа никогда не нравилась. Не понравилась и риторика некоторых партий — слова «жулики и воры» не следует везде и всюду говорить.

9 декабря 2013 года. Журнал «Власть».

А для вас кто моральный авторитет?

— Солженицын, Лихачев и Сахаров. Увы! Людей с таким авторитетом, к сожалению, среди нынешних деятелей нет.

14 апреля 2014 года. Журнал «Власть».

Вам какие ценности ближе?

— Наши ценности — это русский характер и европейский способ существования, в том числе в экономике и организации труда. Отделение от европейской цивилизации в порыве сверхпатриотических чувств сомнительного качества может привести нас к новой изоляции, в которой мое поколение уже побывало.

12 декабря 2016 года. Журнал «Власть».

Вам СССР жалко?

— Мне жалко, что распался Союз, жалко, что произошла революция в 1917 году, жалко, что 1905 год отметился очень кровавыми событиями, жалко, что мы проиграли Русско-японскую войну. Жалко все, что было печального в нашей истории. А общественные суждения, в которых единственный светоч — Иосиф Сталин, меня очень печалят. Я думаю, здесь сильное заблуждение — историческое или пропагандистское, не знаю. У нас становятся какие-то испорченные мозги. Это пугает.