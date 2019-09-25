Главные новости к утру 25 сентября

МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года. В рамках реорганизации будут ликвидированы 578 учреждений.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси объявила, что палата официально приступает к изучению вопроса, надо ли начинать процедуру импичмента президента Дональда Трампа. Делая это заявление, госпожа Пелоси сказала: «Никто не может быть выше закона». Подробнее

Мировое соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже между «Газпромом» и «Нафтогазом» по нулевому варианту, на чем настаивает российская сторона, предполагает отсутствие финансовых претензий, заявил министр энергетики России Александр Новак. 19 сентября после раунда трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе он сообщил, что Россия считает необходимым урегулировать арбитражный спор по нулевому варианту в рамках мирового соглашения до конца 2019 года. Подробнее

США не выдали визы не только части делегации РФ на Генассамблею ООН, но и некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Американское посольство не выдало визы десяти членам официальной российской делегации, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в его поездке в Нью-Йорк для участия в Генассамблее ООН. Подробнее

О предстоящих 25 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.