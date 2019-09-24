Россия предложила Украине обнулить финансовые претензии в газовых спорах

Мировое соглашение в рамках разбирательства в Стокгольмском арбитраже между «Газпромом» и «Нафтогазом» по нулевому варианту, на чем настаивает российская сторона, предполагает отсутствие финансовых претензий, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.

«Нулевой вариант это мировое соглашение, в котором будут достигнуты взаимные договоренности. Это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов»,— сказал господин Новак (цитата по «Интерфаксу»).

19 сентября после раунда трехсторонних консультаций по газу в Брюсселе господин Новак заявил журналистам, что Россия считает необходимым урегулировать арбитражный спор по нулевому варианту в рамках мирового соглашения до конца 2019 года, поскольку судебные разбирательства и апелляционные рассмотрения будут идти «еще очень долго». «Это очень важный момент для того, чтобы обеспечить экономически целесообразные поставки газа через газотранспортную систему Украины»,— сказал тогда министр.

24 сентября «Нафтогаз» сообщил, что задолженность «Газпрома» перед украинской компанией с момента вынесения решения Стокгольмского арбитража выросла, по состоянию на 30 июня 2019 года, до $2,817 млрд.

Подробнее о споре «Газпрома» и «Нафтогаза» — в материале “Ъ” «Транзит российского газа дошел до Люксембурга».