Главные анонсы 25 сентября

На полях Генассамблеи ООН пройдет встреча президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Напомним, в конце августа господин Трамп поручил проверить расходы на военную помощь Украине, из-за чего выделяемые ежегодно Киеву средства были заморожены. Пентагон после проверки пришел к выводу о необходимости сохранения этой помощи, и нужную сумму разморозили. Ожидается, что финансирование станет одной из тем переговоров. Подробнее

В Москве президент России Владимир Путин встретится с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро. Кроме того, запланирована встреча господина Путина с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

Владимир Путин также проведет совещание с членами правительства, в ходе которого обсудит дополнительные меры по ускорению экономического роста и повышению доходов.

В Совете федерации на первом заседании осенней сессии будет поставлен вопрос об избрании спикера. Как решили накануне на совете палаты, первый вице-спикер Совета федерации Николай Федоров выдвинет кандидатуру Валентины Матвиенко, других претендентов пока нет. Как совет федерации обновляется после выборов

В Москве на заседании Госдумы выступит министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Ведомство подготовило поправки к госпрограмме развития сельского хозяйства о замене с 2020 года механизма единой субсидии поддержки АПК компенсирующими и стимулирующими субсидиями. Подробнее

Басманный районный суд Москвы рассмотрит ходатайства следствия о продлении срока домашнего ареста Егору Жукову и содержания под стражей — Самариддину Раджабову, фигурантов дела о массовых беспорядках в ходе несогласованной акции в столице 27 июля.

Мосгорсуд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества. Подробнее о деле

С космодрома Байконур запланирован запуск «Союз Мс-15» с космонавтом «Роскосмоса», NASA и первым в истории космонавтом из ОАЭ.