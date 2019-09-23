Главные новости к утру 23 сентября

Российские власти с 2020 года начнут реализацию реформы в сфере госуправления, которая приведет к масштабному сокращению численности госслужащих, сообщили в Минфине. Если этого не сделать, то в бюджете придется искать дополнительно 100 млрд руб. в год. О планах по госслужащим

Британский туроператор Thomas Cook прекращает существование после того, как не смог найти средства для предотвращения банкротства. Бронирование билетов более чем для 600 тыс. отдыхающих по всему миру было отменено рано утром. Thomas Cook Group, основанная в 1841 году, была одной из крупнейших туристических компаний мира.

Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области — 14,7%. В пяти регионах средние заработные платы увеличились на 9% и более — в Магаданской области (+11,6%), Севастополе (+10,9%), на Сахалине (+10,7%), в Кемеровской (+10,7%) и Липецкой (+10%) областях. О ситуации с зарплатами

Ремонт пострадавших в результате атак нефтеперерабатывающих заводов Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии (Saudi Aramco) может занять гораздо больше времени, чем предполагалось. Сейчас компания ведет экстренные переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг. Об обвинениях в адрес Ирана в связи с атакой

О предстоящих 23 сентября событиях читайте в анонсе “Ъ”.