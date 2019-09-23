Названы регионы с самым высоким ростом зарплаты

Заработная плата в первом полугодии выросла во всех российских регионах, наиболее заметную прибавку получили жители Костромской области, свидетельствуют результаты рейтинга «РИА Новости». Заработная плата там выросла на 14,7%.

В пяти регионах средние заработные платы увеличились на 9% и более — Магаданская область (+11,6%), Севастополь (+10,9%), Сахалин (+10,7%), Кемеровская (+10,7%) и Липецкая (+10%) области.

Меньше всего зарплата выросла в Ямало-Ненецком автономном округе (на 2,3%) и в Санкт-Петербурге (на 3,2%).

В Астраханской области зарплата снижалась в феврале и мае, в Ямало-Ненецком автономном округе в марте. В Северной Осетии в феврале, в Санкт-Петербурге в январе и на Камчатке в апреле.

Ранее Роструд назвал регионы с самой высокой зарплатой. Ими стали Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Якутия, Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский округа. Ведомство отметило, что в столице насчитывается более 8 тыс. вакансий с заработной платой свыше 80 тыс. руб.

За последние несколько лет фиксированная часть зарплаты российских сотрудников сократилась в среднем на 10 процентных пунктов. В среднем доля фиксированной части зарплаты у российских сотрудников составляет около 80%. У рабочих доля фиксированной части несколько выше (81,4%), чем у руководителей (79,5%) и служащих (79,1%).

Подробнее — в публикации “Ъ” «Зарплаты растут переменными успехами».