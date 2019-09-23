Главные анонсы 23 сентября

В Нью-Йорке (США) откроется саммит ООН по мерам в области изменения климата. Российская делегация, как ожидается, объявит о готовности ратифицировать Парижское соглашение по климату. Подробнее

В Нью-Йорк (США) с визитом прибудет президент Украины Владимир Зеленский. Он выступит на сессии Генеральной ассамблеи ООН и встретится с американским президентом Дональдом Трампом. О подготовке к встрече

В Милане (Италия) состоится вручение футбольных наград The Best FIFA Football Awards. На звание лучшего игрока претендуют голландский защитник английского «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, португальский нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду и аргентинский форвард испанской «Барселоны» Лионель Месси.

В Париже откроется традиционная неделя моды.