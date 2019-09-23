Ремонт пострадавших от атаки саудовских НПЗ может затянуться

Ремонт пострадавших в результате атак нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) Национальной нефтяной компании Саудовской Аравии (Saudi Aramco) может занять гораздо больше времени, чем предполагалось. Сейчас компания ведет экстренные переговоры с производителями оборудования и поставщиками услуг, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на саудовских чиновников и нефтяных подрядчиков.

Saudi Aramco предлагает повышенные ставки за запчасти и ремонтные работы. Ранее руководство компании планировало восстановить пострадавшие объекты за 10 недель. Теперь речь идет о нескольких месяцах, рассказывают чиновники и подрядчики.

Напомним, 14 сентября два НПЗ в городах Абкаик и Хурайс атаковали беспилотники. Ответственность за атаку на себя взяли йеменские повстанцы-хуситы. США обвинили в произошедшем Иран. Министр обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки показал обломки беспилотников и ракет в качестве доказательства причастности Ирана к атаке на нефтяную инфраструктуру 18 сентября.

Президент США Дональд Трамп 20 сентября объявил о новых санкциях в отношении Ирана, а также одобрил отправку дополнительных войск и средств противовоздушной обороны на Ближний Восток.

О новых санкциях в отношении Ирана — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».