Главные новости к утру 16 сентября

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атаки дронов на НПЗ Saudi Aramco в Саудовской Аравии, если в этом будет необходимость. По его словам, США знают, кто причастен к атаке, но ждут позиции Эр-Рияда по виновным в инциденте. Кроме того, Соединенные Штаты готовы к решительному ответу на атаку. Источник WP сообщил, что президент встречался министром обороны США Марком Эспером. О последствиях.

Цена нефти марки Brent на открытии бирж выросла на 13,8%, до $69,91 за баррель, после сокращения добычи Саудовской Аравией. Цена за марку нефти WTI выросла на 11,23%, до $61,79 за баррель. О том, что ждет рынок.

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил, что серийное производство новейшей российской зенитной ракетной системы С-500 начнется во второй половине 2020 года. Экспортировать ЗРК в первые пять лет не будут, поскольку «в первую очередь надо обеспечить свою армию». О госпрограмме вооружений.

Четверо взрослых и четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске. СКР сообщил, что причиной пожара могли стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем. По словам источника ТАСС, при пожаре погиб прокурор города Лесосибирска (Красноярский край) Василий Федорцов и его семья.

Минкульт планирует начать возмещать затраты на съемки зарубежным компаниям, снимающим кино в России. Цель разрабатываемого проекта — стимулировать мировые кинокомпании на съемки картин в России. О нуждах кинематографа РФ.

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