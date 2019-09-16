Главные анонсы 16 сентября

В Анкару с визитом прибудет президент России Владимир Путин. Он примет участие в трехстороннем саммите по Сирии, а также проведет двусторонние встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и с президентом Ирана Хасаном Роухани. О ситуации в Сирии

Рабочая группа Мосгоризбиркома рассмотрит жалобы избирателей на электронное голосование, которое впервые проводилось на выборах в Мосгордуму 8 сентября.

Напомним, явка на электронном голосовании превысила 90%. На обычные участки пришли чуть больше 20% избирателей. Голосование сопровождалось сбоями — около часа платформа была недоступна для пользователей. Жалобу в Мосгоризбирком, в частности, подал бывший кандидат Роман Юнеман, также он намерен оспорить результаты в суде. Как показала себя новая система на выборах

Тверской суд Москвы огласит приговор активисту Павлу Устинову, обвиняемому в причинении вреда здоровью сотруднику Росгвардии при задержании во время несогласованной акции в центре столицы 3 августа. Вину он не признает. Прокуратура потребовала для господина Устинова шесть лет колонии. О деле

В Россию с визитом прибудет премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Во вторник, 17 сентября, он встретится с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, а в среду — с президентом Владимиром Путиным.

Подольский районный суд Киева проведет заседание по делу главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского, обвиняемого в госизмене.

Напомним, господин Вышинский находился под арестом на Украине с июня 2018 года. 28 августа 2019 года его освободили из-под стражи. Позже в результате обмена задержанными и осужденными между Россией и Украиной господин Вышинский вернулся в Россию. Он заявлял, что продолжит участвовать в судебных заседаниях, пока не докажет свою невиновность. На заседании 16 сентября он присутствовать не сможет из-за госпитализации. Как прошел обмен

В Баку начнется чемпионат мира по художественной гимнастике.

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