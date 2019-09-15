Минкульт планирует субсидировать иностранные кинокомпании для съемок в России

Зарубежным компаниям, снимающим кино в России, могут начать возмещать затраты на съемки, сообщил министр культуры Владимир Мединский. Цель разрабатываемого проекта — стимулировать мировые кинокомпании на съемки картин в России. По словам министра, сейчас проект, который находится на согласовании в профильных ведомствах, требует доработок.

«С концепцией этого постановления ознакомился, но мне кажется, его можно сделать лучше. Мы обязательно его обсудим с министром Орешкиным уже на следующей неделе»,— сказал господин Мединский (цитата по «Интерфаксу»). В 14 регионах страны уже созданы кинокомиссии, призванные оценить проект. В некоторых из этих регионов принято законодательство, позволяющее частично компенсировать выплаты по затратам, понесённым на их территории.

«Без дополнительного административного, организационного и финансового стимулирования завлечь крупные киностудии довольно тяжело. Компания HBO снимала в Петербурге некоторые эпизоды сериала "Екатерина Великая", могли бы снять весь сериал здесь, чего бы нам хотелось»,— мотивировал разработку проекта господин Мединский.

По мнению министра, привлечение иностранных компаний для съемок в России поможет также привлечению туристов. Он напомнил, что после съёмок «Властелина колец» туристический поток в Новую Зеландию значительно вырос.

В каких мерах поддержки нуждается отечественный кинематограф — в материале “Ъ FM” «Российские режиссеры вступились за иностранные фильмы».