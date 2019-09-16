Четверо детей и четверо взрослых погибли в результате пожара в жилом доме в Красноярске

Четверо взрослых и четверо детей погибли при пожаре в жилом доме в Красноярске, сообщило МЧС РФ. По данным ведомства, пожар уже потушен. Источники ТАСС сообщили, что причиной возгорания могли стать короткое замыкание или неосторожное обращение с огнем.

«В 22:26 (мск) 15 сентября произошел пожар в многоквартирном жилом доме 23 по ул. Гусарова. По прибытии первого пожарного подразделения через восемь минут, было обнаружено открытое пламя из окна на 3-м этаже»,— сообщила пресс-служба МЧС РФ (цитата по «Интерфаксу»). Во время ликвидации пожара были обнаружены тела восьми человек, четверо из которых дети.

Региональное управлении МВД отметило, что полиция уже начала проверку. «На месте работает следственно-оперативная группа, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства»,— сказало ведомство (цитата по ТАСС).