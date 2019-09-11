Электронное голосование подвела техника

Электронное голосование оставило после себя много вопросов. Столичные власти пытаются выяснить, что стало причиной сбоев в минувшее воскресенье — около часа платформа была недоступна для пользователей. Разработчик оборудования возложил ответственность за происшедшее на мэрию. Тем временем, результаты электронного голосования в Мосгордуму будут обжаловать в суде. Как можно оценить эксперимент столичных властей? И что ждет новую систему дальше? Тему продолжат Иван Якунин и Анна Пестерева.

Явка на первом электронном голосовании в Москве превысила 90%, то есть почти все, кто заранее зарегистрировался, выбрали своего кандидата — это почти 10 тыс. москвичей. На обычные участки дошли чуть больше 20% избирателей.

Казалось бы, очевидный успех новых технологий — отстаивать гражданскую позицию проще онлайн. Но проголосовать с первого раза удалось не всем. До полудня в системе произошло два сбоя. Пришлось на час прекратить работу, чтобы исправить ошибки, рассказал руководитель электронного штаба Илья Массух, который весь день наблюдал за работой электронного голосования: «Сбои в итоге привели к невозможности функционировать системе. Одна из самых критичных ошибок — сбой в инфраструктуре портала госуслуг Москвы. Он напрямую не связан с системой электронного голосования, эта инфраструктура обеспечивала связанность между разными элементами системы».

Электронное голосование создано на основе блокчейна — самого надежного сейчас способа хранения и передачи данных. Оборудование предоставила российская компания «КриптоПро». Судя по ее сайту, фирма сотрудничает с аппаратом федерального правительства, ЛУКОЙЛом, ВТБ, Альфа-банком. Власти не сомневались в безопасности разработки. Даже объявили конкурс среди IT-специалистов по всему миру и предложили 1 млн рублей тому, кто обнаружит уязвимость. Ее, кстати, нашел эксперт из Франции. Московские власти критику учли, уязвимость устранили, миллион выплатили. Говорит ли возникший сбой о ранее неизвестных проблемах?

Компания «КриптоПро» пояснила: трудности возникли из-за неправильного использования техники. То есть претензии к оператору — московскому департаменту информационных технологий. Там заявили, что выводы делать рано.

Но главная проблема даже не в сбоях, а в гарантии честности выборов, считает обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич: «В любом случае это успех, потому что электронное голосование — это будущее не только для Москвы, но и для России.

Однако, к сожалению, никакая инновация нас не спасает от проблем, связанных с фальсификацией выборов, с принуждением людей голосовать, с использованием высоких технологий не совсем по их назначению».

Первый иск из-за новой системы готовит бывший кандидат в 30-м округе Роман Юнеман. Он проиграл Маргарите Русецкой, которую поддерживала партия «Единая Россия», 84 голоса. Преимущество ей обеспечило именно электронное голосование, хотя на избирательных участках она проигрывала. Это совпадение кажется независимому кандидату подозрительным. С точки зрения правоприменительной практики этот иск очень важен — он может стать основополагающим, убежден президент Ассоциации политических юристов Роман Смирнов: «Кандидату нужно отстаивать свою позицию именно с юридической точки зрения для формирования практики до самой конечной инстанции. Если он дойдет до Верховного суда, обязательно это нужно делать, до надзорной кассационной инстанции, и если его что-то не устроит, то, естественно, поднимать вопрос на уровне и Конституционного суда, Европейского суда по правам человека, чтобы остальные кандидаты в будущих выборах уже понимали, что можно, что нельзя, что оспаривается, а что нет».

Систему электронного голосования вновь проверят на прочность в 2021 году: стране предстоит выбрать депутатов Госдумы. Глава ЦИК Элла Памфилова на днях сказала, что если эксперимент в Москве сочтут удачным, то через год электронных участков будет уже 2,5 тыс., а через два — не менее 5 тыс. по всей России. Это уже другие масштабы и, не исключено,— проблемы.

Во всех трех избирательных округах Москвы, где 8 сентября можно было проголосовать онлайн, победили самовыдвиженцы, которых поддерживала мэрия.