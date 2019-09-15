Главные анонсы 16–22 сентября

16 сентября, понедельник
Турцию для участия в переговорах по сирийскому урегулированию посетит президент России Владимир Путин.
Тверской суд Москвы огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в нападении на бойца ОМОНа на несанкционированной акции 3 августа в Москве.
В Ташкенте (Узбекистан) пройдет визит председателя Госдумы Вячеслава Володина.
В Вене (Австрия) откроется 63-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ.
17 сентября, вторник
В Санкт-Петербурге премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. На следующий день в Москве его примет Владимир Путин.
В Нью-Йорке откроется 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.
В Израиле пройдут парламентские выборы.
18 сентября, среда
В Минске состоится очередная встреча контактной группы по Донбассу.
19 сентября, четверг
В Москве правительство России планирует рассмотреть проект бюджета на 2020–2022 годы.
В Брюсселе запланированы трехсторонние переговоры Украина—Россия—Европейская комиссия по транзиту газа.
В Неаполе состоится заседание суда по делу арестованного в Италии Александра Коршунова — менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации.
В Кишиневе откроется Молдавско-российский экономический форум.
20 сентября, пятница
В Симферополе на сессии парламента Крыма изберут его спикера и главу республики.
В Москве стартует международный фестиваль «Круг света».
В России и других странах начнутся продажи новых iPhone.
21 сентября, суббота
В США начнется официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
22 сентября, воскресенье
В Москве запланирован самый массовый забег России — «Абсолют Московский марафон».
В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения американской телевизионной премии «Эмми».
В США начнется официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
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