Главные анонсы 16–22 сентября

16 сентября, понедельник

Турцию для участия в переговорах по сирийскому урегулированию посетит президент России Владимир Путин.

Тверской суд Москвы огласит приговор Павлу Устинову, обвиняемому в нападении на бойца ОМОНа на несанкционированной акции 3 августа в Москве.

В Ташкенте (Узбекистан) пройдет визит председателя Госдумы Вячеслава Володина.

В Вене (Австрия) откроется 63-я сессия Генеральной конференции МАГАТЭ.

17 сентября, вторник

В Санкт-Петербурге премьер-министр РФ Дмитрий Медведев встретится с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. На следующий день в Москве его примет Владимир Путин.

В Нью-Йорке откроется 74-я сессия Генеральной ассамблеи ООН.

В Израиле пройдут парламентские выборы.

18 сентября, среда

В Минске состоится очередная встреча контактной группы по Донбассу.

19 сентября, четверг

В Москве правительство России планирует рассмотреть проект бюджета на 2020–2022 годы.

В Брюсселе запланированы трехсторонние переговоры Украина—Россия—Европейская комиссия по транзиту газа.

В Неаполе состоится заседание суда по делу арестованного в Италии Александра Коршунова — менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации.

В Кишиневе откроется Молдавско-российский экономический форум.

20 сентября, пятница

В Симферополе на сессии парламента Крыма изберут его спикера и главу республики.

В Москве стартует международный фестиваль «Круг света».

В России и других странах начнутся продажи новых iPhone.

21 сентября, суббота

В США начнется официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

22 сентября, воскресенье

В Москве запланирован самый массовый забег России — «Абсолют Московский марафон».

В Лос-Анджелесе состоится церемония вручения американской телевизионной премии «Эмми».

В США начнется официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна.