Вышинский не сможет присутствовать на заседании Киевского суда из-за госпитализации

Руководитель портала «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский сообщил, что он госпитализирован на осмотр и вряд ли сможет лично присутствовать на заседании суда в Киеве по его делу 16 сентября. Его адвокат Андрей Доманский сообщил, что уже передал соответствующее ходатайство в суд.

«Я вчера передал адвокату справку о том, что госпитализирован на осмотр, и 16-го я вряд ли смогу оказаться на суде»,— сказал он «РИА Новости». Журналист уточнил, что «госпитализирован для углубленного медицинского осмотра», которого у него «не было на протяжении последних полутора лет».

Господин Вышинский находился под арестом на Украине с июня 2018 года по обвинению в госизмене, сам он считает себя невиновным. По мнению украинской стороны, он вел подрывную информационную деятельность против Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Киевский апелляционный суд решил его освободить его из-под стражи 28 августа. Позже в результате обмена задержанными и осужденными между Россией и Украиной господин Вышинский вернулся в Россию.

Журналист после своего освобождения заявлял, что продолжит участвовать в судебных заседаниях, пока не докажет свою невиновность. «Я хочу доказать свою невиновность, я хочу, чтобы суд это признал»,— говорил журналист в эфире телеканала «Россия 24».

Подробнее об освобождении господина Вышинского — в материале “Ъ”.