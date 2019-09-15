Ситуация в Ормузском проливе угрожает рынку алюминия

Напряженность в Ормузском проливе, ключевого района транспортировки сырой нефти и других морских перевозок, может оказать влияние на рынок алюминия и химических веществ, сообщает японская газете Nikkei. Сообщается, что доля Ближнего Востока в мировой торговле выросла до 30% по нефтехимическим продуктам, и до 16% по алюминиевым слиткам. Таким образом, многие японские компании становятся все более зависимыми от ближневосточной продукции, говорится в сообщении. Если конфликт между США и Ираном обострится, то это отразится на широком спектре отраслей, помимо нефтяной промышленности.

Напомним, Япония решила не присоединяться к коалиции США для защиты судоходства в Ормузском проливе. Однако Токио рассмотрит вопрос о самостоятельном развертывании своих военно-морских сил в регионе.

В июле Корпус стражей исламской революции (КСИР) задержал британский танкер Stena Impero. По заявлению иранских властей, он проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с рыболовецкого судна. На захваченном судне находится три российских моряка.

После инцидента Великобритания призвала созвать общеевропейскую миссию для защиты коммерческих судов в Ормузском проливе. Предложение поддержали Италия, Нидерланды и Франция. США заявили, что создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива. МИД России также представил концепцию коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

О развитии ситуации — в материале “Ъ” «Танкерная война переходит в санкционную».